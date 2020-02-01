تألق خيول العميري في بطولة الإمارات للجمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت خيول خالد غانم العميري أضواء الأشواط التأهيلية في اليوم الثالث لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي انطلقت الثلاثاء الماضي بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، وتختتم فعالياتها اليوم، وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وحققت خيول خالد العميري المركز الأول مرتين، وحقق جواده «ك أ كارم» أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم بلغ 92.67 نقطة، وشهدت بقية الأشواط منافسات قوية، وجاء فوز «ك أ كارم» في الشوط قبل الأخير القسم «ب» للأمهار عمر سنتين، تلاه في المركز الثاني «حيزوم» لزياد كلداري، فيما جاء ثالثاً «أ س تاج» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

جاء الفوز الأول لخيول خالد العميري عبر المهر «ك أ نيشان» عندما تصدر القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنة، وحل ثانياً «الأريام جمر» لإسطبلات الأريام،وثالثاً «إ س فريد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وأحرز «دي سفار» لمربط دبي الصدارة في القسم «ب»، تاركاً المركز الثاني للمهر «غالي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحل ثالثاً «فارس الدار» لمحمد الجوعان الشامسي.

وحصد «أي إتش إم متغطرس» لأحمد المطلعي اليماحي صدارة القسم «ج»، وجاء في المركز الثاني «شامخ البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، متفوقاً بفضل درجته في الهوية العربية، بعد أن تساوى في النقاط مع صاحب المركز الثالث «عنبر البديع» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وانتزع «أي إل آر أصيل» ليوسف محمد الرشيد المركز الأول في القسم «أ» للأمهار عمر سنتين، وجاء ثانياً «مهاب بي إتش إم» لطلال المسكري، فيما حل ثالثاً «دي خاطب» لمربط دبي، واختتمت الفعاليات بالقسم «أ» من فئة الأمهار عمر 3 سنوات، وتصدره «دي جيران» لمربط الفلاح، تلاه «دي ماغنوم» لمربط النور، وحل ثالثاً «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة.