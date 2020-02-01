شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يحلق بكأس خورفكان للصالات ويحرز "هاتريك" ألقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحرز البطائح لقب النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية 2020، التي جرت تحت إشراف وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات واتحاد الإمارات لكرة القدم ونادي خورفكان الرياضي، وذلك عندما أبهر «الأحمر» الجميع بالفوز في النهائي على الفريق الأوروبي مسك زيلينا بنتيجة ساحقة 5-1.

وكان البطائح بمثابة فريق الأحلام في البطولة الدولية، حيث صعد إلى منصة التتويج من دون هزيمة أو تعادل، ليؤكد تميزه بنيل «هاتريك» الألقاب رغم حداثة تكوينه، بعدما سبق له إحراز ثنائية كأسي الاتحاد والإمارات.

حقق البطائح هذه الطفرة السريعة؛ لأن فكره كان مختلفاً عن الآخرين، حيث كانت البداية من حيث ما انتهى الآخرون؛ لذلك استحق علامة التميز والجودة في اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

ويحظى فريق الصالات في البطائح برعاية خاصة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، واهتمام ومتابعة خاصة من راعي الفريق عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام النادي.

شكر وعرفان

من جهته، قال الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان الذي توج الفائزين: كل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الدعم المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية؛ حيث إن تردد الشباب والناشئة على الأندية الرياضية والمشاركة في كافة الفعاليات يسهم في المحافظة على الأبناء خلال أوقات فراغهم في أماكن يستفيدون منها، ويمارسون فيها هواياتهم.

وتابع، «بلا شك أن بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات تعتبر من أنجح الفعاليات الرياضية التي شهدتها المنطقة الشرقية، وهي الحدث الرياضي الأكبر الذي عاشته خورفكان في الفترة الأخيرة، ولقد تألقت المدينة في الاحتفال بالضيوف والترحيب بهم، كما أن البطولة أعطت زخماً للسياحة الرياضية للمنطقة، من خلال وجود لاعبين ومدربين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الزخم الإعلامي من خلال التغطية عبر الصحف والفضائيات للبطولة بصفة يومية، وأعطت أندية الدولة التي شاركت في البطولة فرصة اكتساب مزيد من الخبرات باللعب التنافسي مع ثلاث مدارس مختلفة في اللعبة، وهي المدرسة السلوفاكية والمصرية والمجرية».

وختم الشيخ سعيد القاسمي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، واللجنة المنظمة للبطولة، وأسرة نادي خورفكان التي قدمت عملاً كبيراً في التنظيم والعمل الجماعي.

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وأهدى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام، الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وراعي البطولة، وإلى جميع أبناء نادي البطائح، كما شكر اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ونادي خورفكان على حسن الاستضافة والتنظيم.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي أن فريقه عقد العزم على الفوز بالبطولة قبل أن يعرف الفرق المشاركة فيها، وقال، «لقد أعددنا العدة كاملة قبل إعلان الفرق المشاركة، وقد عقدنا أكثر من اجتماع مع الجهازين الفني والإداري متمثلين في المدير عبدالعزيز المازمي والمدرب عدنان الهولي، واتفقنا على أن يكون هدفنا كأس البطولة مهما كان حجم ومستوى الفرق الأجنبية التي ستشارك فيها، وبالفعل تواصل العمل ليل نهار إلى أن حقق الفريق طموحه، مضيفاً اللقب الثالث على التوالي خلال أقل من أربعة أشهر، كما يقف الفريق ضمن فرق المقدمة في الدوري، حيث افتتحنا الموسم ببطولتي كأسي الاتحاد والإمارات بالعلامة الكاملة، وها نحن نفتتح عام 2020 ببطولة خورفكان الدولية بالعلامة الكاملة من دون تعادل أو خسارة، فكل الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري واللاعبين ومشجعي الفريق.

فكرة المؤسس

قال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، «مناسبة هذه البطولة هي افتتاح صالة نادي خورفكان الرياضي، بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، ورعاية من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة».

وكشف هلال، «نحن في مجلس الشارقة علمنا مؤخراً أن تنظيم بطولة دولية لكرة الصالات في الشارقة كان فكرة من عام 2015 للقطب الرياضي أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق للمجلس ومؤسس لعبة كرة الصالات، ولكنها لم ترَ النور، وها هي تتحقق، ونحن بدورنا نهدي النجاح في التنظيم إلى الرمز الرياضي أحمد ناصر الفردان، ونتمنى له عاجل الشفاء».

وقوبل حديث عيسى هلال بالإشادة الكبيرة من قبل اللجنة المنظمة من مجلس الشارقة الرياضي، وتنفيذية الصالات، والأندية المنضوية تحت لواء اللجنة.

يذكر ان البطل حصل على 20 ألف دولار ، مقابل 15 ألف دولار للوصيف.جاني يهنئ البطائح

هنأ عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البطائح وكل منتسبي النادي على الفوز بكأس البطولة الدولية، وقال «ما كان لهذه البطولة أن تتحقق لولا التعاون والانسجام بين إدارة النادي والجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين».

وشكر جاني جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة على التعاون القائم لأجل الارتقاء باللعبة والوصول بها إلى أعلى نقطة من خلال توفير كل أنواع الدعم، وأشاد بجهود أسرة نادي خورفكان برئاسة سالم النقبي وأعضاء اللجنة التنفيذية، وقال «ستشهد اللعبة في الفترة القادمة مزيداً من الاستضافات القادمة ونترقب فوز ملف شباب الأهلي باستضافة كأس الأندية الآسيوية، كما ندرس استضافة تصفيات شباب آسيا».