صفاء هادي يحترف بالدوري الروسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي



يتواجد لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة، صفاء هادي في روسيا، تمهيداً للتوقيع مع أحد الفرق الروسية. ورفض صفاء هادي كشف هوية الفريق الروسي الذي سيوقع معه، واكتفى بالإشارة إلى أنه من الفرق التي تتوسط قائمة الدوري الروسي.

من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبدالخالق مسعود، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هو من سيختار الشخص الذي سيتواصل معه، وليس أعضاء الاتحاد العراقي.