ختام استثنائي ينتظر بطولة دبي الدولية للسلة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية سعادته الكبيرة بحجم النجاح الذي حققته النسخة 31 من بطولة دبي الدولية للسلة، سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية.

وقال: «النسخة الحالية من أن بطولة دبي بما تحظى به من دعم ورعاية من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، وكافة الهيئات والمؤسسات، أكدت أنها البطولة الأهم على مستوى المنطقة والأكثر شعبية في مجال اللعبة على المستوى العربي». وذكر أن البطولة التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي كإحدى أهم التظاهرات الدولية في مجال اللعبة، تؤكد عاماً بعد عام أنها الحدث الأبرز في دبي، ويبرهن على ذلك حجم المشاركة والحضور الجماهيري والمتابعات والتغطيات الإعلامية.

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وأضاف القرقاوي: «فخورون بهذه التظاهرة والمردود الفني لها، وحجم الاستفادة التي تحققها في مجال اللعبة وفي مجال الترويج لإمارة دبي ودولة الإمارات». من جانب آخر، يسدل الستار الليلة بصالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي دبي على منافسات النسخة 31 للبطولة، وفي إطار ذلك حرصت اللجنة المنظمة على أن يكون الختام استثنائياً يتناسب مع اسم وحجم النجاح للحدث، كما حرصت على دعوة أهم المسؤولين وأبرز الشخصيات على مستوى الدولة، وكذلك سفراء وقناصل الدول المشاركة لحضور الختام والمشاركة في تكريم أبطال ونجوم البطولة.

وتشمل مراسم الختام تتويج الفرق الثلاثة الأولى ونجوم البطولة الذين سيتم تكريمهم من قبل المؤسسات والشركات الراعية، وتشمل القائمة أفضل صانع ألعاب والذي يكرم من قبل السوق الحرة في دبي، وجائزة أفضل جناح وجائزة أفضل لاعب ارتكاز، المقدمة من مجموعة صدف، وتُقدم جائزة أفضل مدرب من طرف مجموعة فيرست سيكورتي.

أما هداف ثلاث نقاط، وجائزة أفضل إداري، فتقدمهما مجموعة بن حيدر، وأفضل لاعب شامل تُقدم من شركة روبستا، والسوق الحرة تقدم أفضل صورة فوتوغرافية، وطيران الإمارات تقدم أفضل تغطية إعلامية، ومجموعة بن حيدر تكرم أفضل معلق رياضي، وتكرم سما لتنظيم الفعاليات حكام البطولة.