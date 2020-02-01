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حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في كأس خادم الحرمين للقدرة اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة التي تقام في محافظة العلا لمسافة 120 كم وبجوائز تصل إلى 15 مليون ريال سعودي.

وتواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس بمكان إقامة السباق في قرية العلا للقدرة، حيث تابع عملية الفحص البيطري للخيول، كما شارك في التدريبات وهو يمتطي صهوة الفرس (عطوفة) والتي سيشارك بها سموه في سباق اليوم.

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وارتدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القميص الأخضر الذي يحمل شعار العلم السعودي، وذلك تثميناً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، الإمارات والسعودية.

وحملت هذه الخطوة تقديراً واسعاً لدى الجمهور السعودي الذي تناقل أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور سمو ولي عهد دبي بالقميص الأخضر خلال التدريبات، كما أعادوا تصريح سموه التلفزيوني خلال مشاركته في النسخة الماضية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد صرح خلال مشاركته في النسخة الماضية من البطولة، أنه لا يوجد رابح وخاسر في المنافسة، مؤكداً أن السعودية والإمارات بلد واحد.

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