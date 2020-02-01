شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس فعاليات بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت احتفاءً بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، وسط منافسات رائعة بين مئات المحترفين الراغبين في رفع نقاط تصنيفهم في آخر البطولات الدولية المقامة في الدولة للموسم الرياضي 2019 - 2020.

أتاحت بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو للاعبين الذين تنافسوا في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، فرصة مشاركة المحترفين والمحترفات من عشرات الجنسيات وبمختلف الأوزان والفئات، لتعزيز رصيدهم من النقاط التي ستؤهلهم للوصول إلى منصة التتويج النهائية في ختام الموسم الرياضي.

وشهدت البطولة حضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والقطاع الرياضي على مستوى مدينة العين، يتقدمهم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتورة نعيمة الدرمكي عميدة الحياة الجامعية لدى جامعة الإمارات، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

شهدت البطولة أداء رفيعاً للاعبين الإماراتيين ومنافسات حامية بين المتنافسين، وسط حضور جماهيري ملأ مدرجات الصالة الرياضية بجامعة الإمارات، حيث احتضنت منافسات من مختلف الأوزان للمحترفين بمختلف أنواع الأحزمة ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة باستثناء الحزام الأبيض.

وأشاد محمد سالم الظاهري بالمستوى الفني والتنظيمي الكبير الذي أظهرته البطولة، سواء من حيث المشاركة الدولية المشهودة، أو التنظيم والتعاون والدعم الذي قدمته مختلف الأطراف ذات الصلة.

وبين أن المشاركة الكثيفة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها كانت ثمرة الارتباط الوثيق بإطلاق الهوية المرئية الإعلامية للدولة والذي يمثل فخراً وإنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة كبيرة من الإنجازات التي اعتادتها الدولة.

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وأكد الظاهري أن نجاح هذه البطولة يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد ورؤيته الرامية إلى تشجيع المجتمع في انتهاج هذه الرياضة كأسلوب حياة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كموطن للجوجيتسو.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الأجواء الرياضية المتميزة ذات الطابع العالمي التي تشهدها بطولة الإمارات، سواء على صعيد اللاعبين أو الجماهير، تدعم أهدافنا المستقبلية في رفع قدرات الفرق واللاعبين الإماراتيين وتمكينهم من منافسة نظرائهم المحترفين، ما يتيح لهم المنافسة والندية في الاستحقاقات العالمية والقارية المقبلة.

وأشار ابن دلموج إلى المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها اللعبة على مستوى الدولة، لا سيما على صعيد اللاعبين المواطنين.

من جهتها، عبرت اللاعبة الإماراتية شما راشد المزيني من نادي العين حاملة الحزام الأزرق والفائزة بالميدالية الذهبية عن فئة الشباب 40 كجم عن فرحتها البالغة بالفوز، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يكون المشهد بهذا الروعة خلال منافسات البطولة.

وأكد اللاعب الإماراتي سلطان آل علي (حزام بني) من نادي الجزيرة الرياضي، أن تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الكبار وزن 120 كجم يعتبر إنجازاً طيباً.

وخطف نجوم البرازيل الأضواء ونجحوا في اقتناص عدد كبير من الميداليات الملونة، وفي هذا الإطار قال البرازيلي باولو باريتو (حزام أسود) من أكاديمية AFNT صاحب الميدالية الذهبية عن فئة ماستر 1 وزن 69: شكلت بطولة الإمارات حافزاً كبيراً لنا للمشاركة ولم نتردد أبداً في التسجيل منذ الإعلان عنها، وقد كنت أشعر بأنني سأحقق إنجازاً ما. خضت 3 نزالات قاسية مع خصوم أشداء وتمكنت من الفوز عليهم بالنقاط. كنا نتوقع تنظيماً جيداً كما جرت العادة مع بطولات الاتحاد، إلا أن هذه البطولة أدهشتنا بحسن التنظيم ودقة التفاصيل.