الظفرة بطلاً لقوى شرطة أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق مديرية شرطة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت ضمن بطولات مدير قطاع الأمن الجنائي الرياضية لعام 2020 ونظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع .

وفاز بالمركز الثاني فريق مديرية شرطة العين، فيما جاء ثالثاً فريق مديرية شرطة المناطق الخارجية.

وفي سباق 100X4، حلت مديرية المناطق الخارجية أولى، ومديرية شرطة الظفرة ثانية، ومديرية شرطة العين ثالثة.

وأكد المقدم جاسم محمد سالم الخزرجي مدير إدارة المراقبة وجمع المعلومات بمديرية مكافحة المخدرات خلال تكريمه اللاعبين والفرق الفائزة اهتمام القيادات الشرطية بالأنشطة الرياضية من خلال تنظيم البطولات الرياضية على مستوى القطاعات الشرطية وإدارتها، إلى جانب تشجيع المنتسبين من الجنسين للمشاركة بما يسهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة الجماعية وتشجيع التنافس الشريف.

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