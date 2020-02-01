صلاح تهلك: السوق الحرة سباقة دائماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة عن فخره واعتزازه بشراكة السوق الحرة مع اتحاد كرة السلة، ورعاية بطولة دبي الدولية، قائلاً إن سوق دبي الحرة كانت سباقة برعاية هذه التظاهرة الرياضية الدولية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك منذ انطلاقها لأول مرة عام 1989، وأضاف أن النسخة الحالية حققت نجاحات غير مسبوقة فنياً وتنظيمياً بسبب مستويات الفرق واختيار نخبة الأندية العربية والآسيوية.

وأشاد بشكل خاص بفريق الرياضي ممثل السوق الحرة والذي يعتبر ظاهرة فريدة في كرة السلة العربية والآسيوية، مؤكداً أن اختيارهم لهذا الفريق لم يأتِ من فراغ وإنما نتيجة لسمعته ومكانته الدولية.