بطولة فخر الأجيال للصقور تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

تنطلق اليوم بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الروية بدبي بمشاركة عدد كبير من الصقارين في فئات الناشئين والشيوخ والعامة وتختتم ببطولة النخبة.

تشهد البطولة مكرمة سخية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم.

وتدشن بطولة فخر الأجيال منافساتها بمسابقات الناشئين التي تستمر لمدة يوم واحد في فئات تبع وتبع جير وجير شاهين وفرخ وجرناس، وتنطلق بعدها مسابقات الشيوخ والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير في فئات جير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس.

وتتخلل البطولة إقامة 3 جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور، وذلك أيام 10 و13 و16 من الشهر نفسه، وهو الدوري الذي انطلق من دبي واتجه إلى أبوظبي وسيعود مجدداً إلى ميدان الروية بدبي على أن تكون المحطة الختامية في أبوظبي.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البطولة هذا العام تطورت بشكل كبير بفضل دعم سمو ولي عهد دبي والذي أعطى زخماً كبيراً للبطولة من خلال استحداث فئة جديدة وزيادة الجوائز المالية وهو ما يصب في اتجاه استراتيجية المركز نحو الحفاظ على التراث ودعم الرياضات التراثية، وأكدت أن البطولة ستحظى بمشاركة كبيرة تفوق النسخة الماضية.