شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوري: سعداء برعاية سلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب أحمد الوري، مدير العلاقات العامة بمجموعة فريست سيكورتي عن سعادتهم برعاية فريق سلا المغربي الذي يتمتع بتاريخ حافل من البطولات والإنجازات، وقال إن الفريق ظهر في النسخة الحالية بصورة مشرفة، وظل منافساً قوياً حتى النهاية، وفي معرض حديثه عن التنظيم أشاد الوري بالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة المنظمة بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والذي كانت بصمته واضحة على كرة السلة الإماراتية والعربية، ونقل الوري تحيات اللواء عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، متمنياً فوز فريق سلا باللقب مرة أخرى.

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