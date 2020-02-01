شكرا لقرائتكم خبر عن العين يضم خان.. والظفرة البخيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎ أبوظبي:”الخليج 365” أعلن نادي العين عن ضم صانع الألعاب الكازاخستاني إسلام خان إلى صفوفه، على أن يرتدي القميص رقم 8. في المقابل، أعلن نادي الظفرة تعاقده رسمياً مع الأردني ياسين البخيت لموسم ونصف الموسم، وسيحل بدلاً من الهولندي ميخائيل راشوفيل.

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