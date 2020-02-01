الشارقة تحتضن نهائي دوري مصارعة الأشبال الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد صالة مدرسة الأنصار العالمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالشارقة، صباح اليوم، نهائي دوري الإمارات للمصارعة للأشبال وفئة المدارس مواليد أعوام 2004 - 2005 - 2006، وبطولة الأشبال مواليد أعوام ما بين 2003 - 2004 - 2005، يأتي ذلك بعد أن تأهلت 4 فرق لتلك المرحلة، وهي الفجيرة والشارقة عن المجموعة الأولى، وأبوظبي ودبي عن المجموعة الثانية.

وحددت اللجنة الفنية أوزان المنافسات ب38 كجم، وتحت 41، 44، 48، 52، 57، 62، 68، 75، وتحت 85 كجم،على أن تبدأ المنافسات اعتباراً من الساعة الثانية عشرة والنصف وتستمر المباريات حتى الرابعة عصراً.ويتوقع أن تشهد منافسات تلك الفئات نوعاً من التنافس على مستوى الأشبال عقب فوز فريق الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة مؤخراً بلقب دوري الإمارات للمصارعة لفئة الناشئين لموسم 2019 -2020، وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عن سعادته بإقامة منافسات المراحل السنية، آملاً العمل على اتساع قاعدته اللعبة على مستوى الدولة، بشكل أكبر مما يساعد على اختيار أبرز اللاعبين لدعم المنتخبات الوطنية لتلك الفئات العمرية، وجدد الشكر لوزارة التربية والتعليم للتعاون المستمر، ولمجلس الشارقة الرياضي وإدارة مدرسة الأنصار العالمية على حسن الاستضافة.