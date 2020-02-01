شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي النيران الصديقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى ديربي الإسكندرية بين الاتحاد السكندري وضيفه سموحة، متعادلاً بالنيران الصديقة 1-1 بملعب المكس في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق مدافع سموحة خالد عبد الفتاح (12 خطأ في مرماه)، وعادل سموحة عن طريق عماد السيد حارس الاتحاد (64)، بعدما حول الكرة العرضية بيديه في مرماه.

وأهدر الفريقان عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة ومنح الفوز لأي منهما، وتحديداً مهاجما سموحة حسام حسن والوافد الجديد صلاح محسن المعار من الأهلي، وخالد قمر والعاجي رزاق سيسه مهاجما الاتحاد السكندري.

واقتنص الإسماعيلي فوزاً ثميناً من ضيفه الإنتاج الحربي 3-2 على ملعب الإسماعيلية.

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