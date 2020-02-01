شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر للاعبي بني ياس: تحلوا بالتواضع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أن «السماوي» يسعى لمواصلة الانتصارات في مباراة الظفرة الصعبة اليوم، وأن مفتاح الفوز هو تقديم نفس القوة في الأداء التي ظهر بها في آخر مباراتين أمام النصر وعجمان.
ودعا شايفر لاعبي بني ياس إلى التحلي بالتواضع بعد الفوز على النصر وعجمان، مؤكداً أن ذلك هو السبيل لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري.
وأشاد شايفر بثلاثي الهجوم الذي شارك في آخر مباراتين وخص بالذكر أحمد أبوناموس الذي ساهم في صناعة أكثر من هدف لزملائه، مشيراً إلى أن مشاركة الوافد الجديد البرازيلي زي روبيرتو في مباراة اليوم تتوقف على تقييم اللاعب في التدريبات ومدى قدرته على المشاركة.
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