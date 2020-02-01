نهائي أستراليا بين ديوكوفيتش وتييم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح دومينيك تييم أول نمساوي يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حارماً الألماني الشاب، الكسندر زفيريف، من بلوغ أول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه، أمس، 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4)، ليضرب موعداً مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في النهائي.

وستكون مهمة تييم المصنف خامساً صعبة في النهائي لكونه سيلاقي ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً، وحامل لقب 16 دورة كبرى، بعد إقصائه السويسري فيدرر في نصف النهائي.

ويبحث تييم عن أول لقب كبير في مسيرته بعد خسارته في نهائي رولان جاروس 2018 و2019 أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال تييم بعد فوزه «المستوى يكون مرتفعاً في نصف النهائي. هناك الكثير من التفاصيل واللحظات الحاسمة، كسر إرساله كان شبه مستحيل. كان بمقدور كل لاعب التأهل إلى النهائي، وربما الخبرة لعبت دورها».

واحتاج تييم إلى شوطين فاصلين «تاي بريك»، أمام زفيريف بعد ثلاثة منها ضد نادال في ربع النهائي «مرة جديدة اثنان «تاي بريك» صعبان وقريبان. الأمر لا يصدق، يا لها من بداية موسم لي».

ورداً على سؤال حول تعامل ديوكوفيتش ب«صبر» مع مبارياته، قال تييم «واجهت رافا ملك الملاعب الترابية مرتين في نهائي رولان جاروس، والآن ديوكوفيتش ملك أستراليا مع سبعة ألقاب، سأحاول كل ما في وسعي للفوز».

ويأمل ديوكوفيتش في الفوز بثامن نهائي له في ملبورن، وانتزاع صدارة التصنيف العالمي للاعبين من نادال.