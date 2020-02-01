رايات 18 دولة ترفرف غداً في انطلاقة «عربية السيدات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تستعد إمارة الشارقة يوم غد، من على ميدان نادي الشارقة الرياضي- منطقة سمنان، لإطلاق النسخة الخامسة والأكبر من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دول.

ويشهد الحفل حضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات،ويقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

وسيقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي لجمهور الرياضة أغنية الدورة الخاصة «نساء العُرب»، التي تعبر في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية، كما سيشهد الحفل تنظيم عدد من المشاهد الفنية الإبداعية التي تعرّف بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة. وقالت ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة رئيس لجنتها التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «وضعنا اللمسات الأخيرة لحفل الانطلاق الذي نبدأ من خلاله مشواراً جديداً من التحديات والمنافسات الشريفة التي تعكس مستوى التعاون والإخاء بين جميع الدول العربية وأنديتها، ونأمل من خلال الحدث المقبل بأن نشهد مواجهات تسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي للمرأة العربية وتنهض به، وكلنا يقين بأن لاعباتنا العربيات سيواصلن تصدير الصورة المشرّفة التي تليق ببلادهن».

وقال محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي: «التاريخ الرياضي يقف شاهداً دوماً على المنجزات المرموقة، ونحن اليوم نكتب من الشارقة فصلاً جديداً من إنجازات المرأة الرياضية، ونعتزّ بأن نحتضن هذه الانطلاقة لدورة تعبر في جوهرها ومن خلال ما تحظى به من دعم كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي عن عراقة وأصالة المجتمع، ودور الرياضة كركيزة أساسية لمسيرة البناء، ونأمل في أن نحظى بحدث متميز يليق بمكانة الشارقة وتاريخها الرياضي الطويل».