شكرا لقرائتكم خبر عن ليون آخر المتأهلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات فريق ليون آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا بكرة القدم، بعد فوزه القاتل على مضيفه نيس 2-1 في ثمن النهائي.

وسجل الجزائري آدم وناس (89) هدف نيس، وموسى ديمبيلي (15) وحسام عوار (90+3 من ركلة جزاء) هدفي ليون.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن حلول رين حامل اللقب ضيفاً على بيلفور من الدرجة الرابعة، في حين سيتواجه باريس سان جيرمان مع مضيفه ديجون، ويلعب ليون في ضيافة مرسيليا.

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