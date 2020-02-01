«زياد» أول بطولة آل مكتوم.. و«بارني روي» يتوج بـ«الراشدية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة، حيث شهد أمس الأول السباق الخامس من كرنفال كأس دبي العالمي الذي تضمن 7 أشواط، بلغ مجموع جوائزها مليوناً و145 دولاراً أمريكياً، برعاية موانئ دبي العالمية، وخُصصت الأشواط السبعة للخيول المهجنة الأصيلة، عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وخلاله تمكن «زياد» المملوك لياس للسباقات من التتويج بالجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للخيول العربية «جروب 1» في الشوط الأول الذي بلغت مسافته 1900 متر.

حقق «زياد» فوزه بإشراف المدرب جان دي روال وقيادة الفارس ريتشارد مولن، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:08:67 دقيقة بفارق 1.75 طول.

وشهد هذا الشوط مشاركة 10 خيول وبلغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار، واحتل المركز الثاني «بندر» للوثبة للسباقات بإشراف ماجد الجهوري وقيادة فرناندو جارا، وجاءت في المركز الثالث الفرس «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون.

وحقق الجواد «بارني روي» لجودلفين الفوز ببطولة الراشدية (الفئة الثانية) في الشوط الثاني الذي بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر، بعدما قاده الفارس وليام بيوك بإشراف شارلي أبلبي لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:47:41 دقيقة بفارق 2.25 طول.

وشهد هذا الشوط الذي جرى في المسار العشبي تنافساً كبيراً بين 7 خيول، وحسمت خيول جودلفين الفوز بالمراكز الأربعة الأولى لصالحها، وحل في المركزين الثاني والثالث حصانا جودلفين «دريم كاسل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة كريستوف سوميلون، و«ماونتين هنتر» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجراف.

وبرهن «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، على قوته، حيث انقض في الأمتار الأخيرة وسجل فوزاً رائعاً ببطولة الشندغة للسرعة التي أقيمت في الشوط السادس البالغة مسافته 1200 متر على المسار الرملي الذي خُصص للخيول المهجنة «جروب 3»، وشهد مشاركة 8 خيول، وبلغ مجموع جوائزه 200 ألف دولار.

وقطع «جلاديتور كينج» بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، مسافة الشوط في زمن 1:11:41 دقيقة بفارق طول واحد، ليحقق المهر ذو السنوات الأربع الفوز السابع في تاريخه.

وكان المركز الثاني من نصيب «ترك سيلزمان» لأليخاندرو مركادو بإشراف دووج أونيل وقيادة فرناندو جارا، واحتل المركز الثالث الجواد «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري وقيادة جيم كرولي.

وتفوق الجواد «سيكريت أدفايسور» لجودلفين على نفسه، وفاز ببطولة كأس ميدان «تكافؤ قوائم عشبي» في الشوط الثالث الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2810 أمتار، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وبقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب شارلي أبلبي، قطع الحصان البالغ 6 سنوات، مسافة الشوط في زمن 2:58:51 بفارق طول واحد، وجاء في المركز الثاني «دبي هورازيون» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة هاري بنتلي.

وفاز الجواد السويدي «بلاتا أو بلامو» لهاسجوبن آي لوند إيه بي، بشوط السباق الرابع «ميناء الحمرية» الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «رملي»، وشاركت فيه 10 خيول، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار، وقطع «بلاتا أو بلامو» بقيادة الفارس كارلوس لوبيز وإشراف سوزان بيرنيكلينت، مسافة الشوط في زمن 1:37:95 بفارق 1.25 طول.

وتمكن البحريني «ساليوت ذا سولجر» لفوزي ناس، من الفوز بالشوط الخامس «ميناء راشد» الذي بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وشاركت فيه 16 خيلاً وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «عشبي» بعدما قاده الفارس باتريك دوبس بإشراف فوزي ناس، لقطع مسافة الشوط في 1:36:31 بفارق نصف طول، عن صاحب المركز الثاني «لاند أوف ليجندس» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميلون.

وتوج «أمريكان جرافيتي» لجودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي بالشوط السابع الختامي «ميناء جل علي» الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 2000 متر، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة 16 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وحقق «أمريكان جرافيتي» بعدما قاده الفارس بريت دويل، لقطع مسافة الشوط في زمن 2:01:56 دقيقة بفارق كبير بلغ 0.75 طول.



جودلفين في الصدارة

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بعد نهاية السباق الكرنفالي الخامس على مضمار ميدان الذي جرى أمس الأول، احتفظت خيول جودلفين بصدارة بطولة الملاك بكرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم، حيث حلت في القمة برصيد 13 بطولة، وجاء في المركز الثاني الشيخ راشد بن حميد النعيمي برصيد 3 بطولات، ثم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برصيد بطولتين.

وعلى صعيد بطولة المدربين، ظل مدرب جودلفين سعيد بن السرور في الصدارة برصيد 7 بطولات، بأفضلية حصد المركز الثاني عن المدرب شارلي أبلبي الذي يملك الرصيد ذاته «7 بطولات»، وعلى صعيد بطولة الفرسان، احتفظ الثنائي ريتشارد مولن ومايكل بارزالونا بالمركز الأول برصيد 4 بطولات لكل منهما.



أبلبي: «بارني روي» يتجه إلى سباق جبل حتا



حجز جواد جودلفين «بارني روي» موقعه اللائق به في صفوف سباق ج1 جبل حتا ضمن فعاليات السوبر ساترداي بعد أن سطر فوزاً ميسوراً على مسافة تسعة فيرلونج بسباق ج2 الراشدية.

وقال المدرب شارلي أبلبي الذي حقق ثلاثية في الحفل الكرنفالي الخامس: «جاء «بارني روي» إلى هذا السباق عقب فترة توقف حيث إن أهدافه الرئيسية تقع في المراحل الأخيرة من الكرنفال، إنه حصان ضئيل البنية الجسمانية ولا نفعل معه الكثير في التمارين بالإسطبل، لقد كان متحفزاً قليلاً في حلبة الاستعراض اليوم وكان يسعى للاندفاع في النصف الأول من السباق، لكن ما إن هدأ واستقر تماماً، كنا واثقين بأنه سيفرض سيطرته بفضل مستواه الرفيع وهو ما شاهدناه في نهاية السباق». وتابع: «زودناه بغطاء الرأس خلال إجراءات ما قبل السباق، لكنني لست متأكداً من أنه صنع فرقاً حيث كان الحصان متحفزاً على رؤوس أصابعه طوال الوقت، عموماً قدم مشاركة طيبة ويمكننا العودة لتجهيزه لخوض جبل حتا المقرر له 7 مارس المقبل».