كليبرز يسقط على أرضه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر لوس انجليس كليبرز في غياب نجمه كواهي لينارد الذي يعاني آلاماً في الظهر أمام ساكرامنتو كينغز (103-124) على ملعبه ستايبلز سنتر ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين؛ حيث خُصصت الأمسية لتكريم نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت.

وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع توالياً؛ إثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.

وساهم كايل لوري والكاميروني باسكال سياكام وكلاهما اختير ضمن مباراة أول ستار المقررة الشهر المقبل في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب الأول 23 نقطة بينها 14 في الربع الأخير في حين أضاف الثاني 19 نقطة، وأضاف زميلهما الكونغولي الإسباني سيرج ايباكا 26 نقطة. وعزز رابتورز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 119-104.