شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يسقط على أرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر لوس انجليس كليبرز في غياب نجمه كواهي لينارد الذي يعاني آلاماً في الظهر أمام ساكرامنتو كينغز (103-124) على ملعبه ستايبلز سنتر ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين؛ حيث خُصصت الأمسية لتكريم نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت.
وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع توالياً؛ إثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.
وساهم كايل لوري والكاميروني باسكال سياكام وكلاهما اختير ضمن مباراة أول ستار المقررة الشهر المقبل في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب الأول 23 نقطة بينها 14 في الربع الأخير في حين أضاف الثاني 19 نقطة، وأضاف زميلهما الكونغولي الإسباني سيرج ايباكا 26 نقطة. وعزز رابتورز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.
وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 119-104.
كانت هذه تفاصيل خبر كليبرز يسقط على أرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.