الصيد الناعم ينطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة 130 سيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الساعة السادسة، صباح اليوم، حتى ال12 ظهراً، منافسات الجولة الثانية من بطولة صيد السيدات في العاصمة أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع «أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك» بمشاركة 130 سيدة في المنافسة.

ويعد تخصيص البطولة للسيدات فقط، تميزاً من نادي أبوظبي البحري الذي نظم النسخة الأولى منها الموسم الماضي، واستمرت وبنجاح في هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة اليوم، بنظام الفرق، حيث تبحر القوارب معاً، ومع زوارق اللجنة المنظمة حيث تجتمع في مكان محدد، ومنطقة تم تخصيصها لمنافسة الصيد، وسيكون هناك وجود وحضور لمتطوعين في زوارق وقوارب المشاركات في المسابقة، وذلك من أجل رصد كل تفاصيل الصيد، ولحظات التقاط الأسماك.

وتنطلق المنافسة على أكبر حصيلة من الأسماك، إضافة إلى أثقل سمكة، وأطول سمكة أيضاً، من خلال المنافسة.

وفي الجولة الماضية التي أقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نالت المركز الأول المتسابقة فاطمة حسن محمد علي بالحصول على الوزن الأعلى، في حين ذهب وزن أطول سمكة إلى عائشة الحمادي، ووزن أثقل سمكة إلى ليلى الحمادي.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن بطولة صيد الأسماك للسيدات أصبح مهماً للمشاركات، لا سيما وأن المسابقة قد وجدت سبيلها للانتشار بشكل أكبر بين مجتمع الفتيات، وقال: «نشاهد الآن الإقبال والرغبة في المشاركة أكبر لدى الفتيات، وقد نجحنا في صناعة مسابقة خاصة بهن فقط، تعزز الأفكار والقيم التي نرغب في نشرها، حيث تساهم المسابقة في توفير جو ملائم ومناسب للسيدات من أجل ممارسة هذه الهواية وبكل أريحية».