شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة قوية لبرشلونة والريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم التي سحبت أمس، كلاسيكو مبكراً بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، لكنها أوقعتهما في مواجهتين قويتين، الأولى على ملعب أتلتيك بلباو الصعب، والثانية في مواجهة ضيفه ريال سوسييداد الذي يقدم عروضاً قوية هذا الموسم.
وتبدو مهمة برشلونة أصعب مقارنة مع النادي الملكي، كون النادي الكاتالوني سيحل ضيفاً على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر.
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