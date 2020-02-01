الخييلي: أبوظبي وجهة البطولات الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن إمارة أبوظبي، باتت وجهة رئيسية في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، والفعاليات ذات البعد الإنساني والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى ما تملكه من مقومات جعلتها وجهة مفضلة لاستقطاب كبرى الفعاليات العالمية في مختلف المجالات.

وقال بمناسبة استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن في ديسمبر القادم: إمارة أبوظبي تحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والدائمة للقيادة الرشيدة، والتي تحرص على توفير الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع.

وتوجه بالشكر والتقدير للجنة التنفيذية في أبوظبي ودعمها اللامحدود للأجندة الرياضية التي قادت لتحقيق النقلة الكبيرة لرياضة أبوظبي التي باتت تقف في أعلى المراتب العالمية من خلال استقطاب الفعاليات الرياضية المتنوعة، وتعزيز وعي المجتمع بهذه الرياضات التي تحظى بانتشار عالمي واسع، ما يسهم في تحسين مستويات ومعدلات الممارسين لمختلف الرياضات في المجتمع، والذي سينعكس إيجاباً على جوانب الصحة والعمل وجودة الحياة للأفراد.

وأضاف الخييلي، أن العاصمة أبوظبي، تشهد حراكاً رياضياً متميزاً، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والذي يوجّه بشكل دائم على الارتقاء بالمشهد الرياضي في الإمارة، من خلال تعزيز الشراكات واستقطاب النخبة الفاعلة في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار رئيس دائرة تنمية المجتمع، إلى استضافة منطقة الشرق الأوسط ولأول مرة بطولة السبارتن من خلال بوابة العاصمة أبوظبي، مؤكداً أن هذه الاستضافة تمثل دليلاً ملموساً على ما تتمتع به أبوظبي من ثقة دولية؛ إذ باتت حاضنة لمختلف الفعاليات الرياضية الدولية، ومبيناً أن المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي للوصول إلى «مجتمع نشط ومسؤول»، تتطلب تكاتف الجهود نحو تعزيز الوعي بالثقافة الصحية.