مدرب ليفربول يعلّق على انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي.. وشوقي غريب: أنا هكلم «يورجن كلوب»

علّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على مشاركة النجم العربي المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة قبل مواجهة ساوثهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة صلاح في طوكيو، لكنه يعترف بأنه لن يكون من المثالي أن يفوت أحد أفضل لاعبيه قبل الموسم.

وأضاف مدرب ليفربول: "الأولمبياد شيء رائع لكنه لن يكون ذلك بالنسبة لنا. لم نتخد قرارا بعد. ما يجب أن أقوله سأقوله لصلاح، لذلك هذا كل شيء. لم يتخذ أي من الطرفين قرارًا. أتمنى لو تمكنا من أن يكون الفريق بالكامل معنا قبل الموسم المقبل، لكن ذلك غير ممكن لأسباب مختلفة ".

ويأمل كلوب في تواجد صلاح مع ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن الفرعون المصري قد يكون متواجداً في أولمبياد طوكيو 2020 للمشاركة مع المنتخب الأولمبي.

شوقي غريب يعلّق

من جانبه، تحدث المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب على امكانية انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً.

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وقال غريب، ف يتصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن قرار انضمام صلاح "قراره بجانب ناديه ومدربه يورجن كلوب".

وأضاف: "لم أتواصل مع كلوب أو مع صلاح بشأن انضمامه للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقبل حتى الآن، لكن التواصل مع كلوب قد يكون حل أخير أمامي".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "أتمتع بعلاقة قوية مع يورجن كلوب منذ أن كان مدربًا لبورسيا دورتموند فوقتها طلبنا استقدام محمد زيدان لمعسكر المنتخب في 2008".

وأضاف غريب: "كلوب وافق على طلبنا ونجحنا في استقدام زيدان قبل الأجندة الدولية".

وإذا انضم صلاح للمنتخب الأولمبي، فسيكون ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن ضمن تشكيلة الفريق تحت 23 عاماً.

ويعد صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم بـ 12 هدفاً في 21 مباراة، متفوقاً بفارق هدغ على زميله السنغالي ساديو ماني المتوّج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019.