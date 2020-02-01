شالكه يفرط بفرصة الاقتراب من المركز الرابع









اسماء السيد - فرط شالكه بفرصة الاقتراب من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، باكتفائه بالتعادل السلبي امام مضيفه هرتا برلين الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وكان شالكه سقط سقوطا مدويا في المرحلة السابقة امام مضيفه بايرن ميونيخ بطل المواسم السبعة الماضية بخماسية نظيفة، الا انه فشل في تعويضها ليبقى في المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويفرط بالتالي بفرصة معادلة نقاط بوروسيا دورتموند الرابع (36 نقطة).

في المقابل، بقي هرتا برلين في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة وهو فشل في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال الدقاق التسعين.

ولم يرتق الشوط الاول الى مستوى التطلعات إذ لم يشكل اي من الفريقين خطورة تذكر على المرمى حيث أتت أخطر الفرص في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للضيوف، عندما سدد الاميركي ويستون ماكيني كرة من على مشارف المنطقة ارتدت من الدفاع قبل أن يلامسها الحارس النروجي روني يارستاين ويبعدها فوق العارضة.

وشهدت المباراة دخول الوافد الجديد الى هرتا برلين المهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 63، بعد أن انضم من ميلان الإيطالي الخميس مقابل 27 مليون يورو، اضافة الى ثلاثة ملايين كحوافز.

وكاد بيونتيك أن يترك بصمته لفريق المدرب يورغن كلينسمان بعد عشر دقائق من دخوله أرض الملعب بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من ركنية الا ان رأسيته علت العارضة (73).

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وبعد تألق ملفت الموسم الماضي حين سجل 13 هدفا في 19 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي مع جنوى، قرر ميلان ضم بيونتيك في كانون الثاني/يناير 2019 حيث واصل عروضه المميزة بتسجيله 9 أهداف في 18 مباراة في الدوري و11 في 21 خاضها في جميع المسابقات مع النادي اللومباردي.

لكن ابن الـ24 عاما عانى هذا الموسم، حيث اكتفى بأربعة أهداف في 18 مباراة ما تسبب بتراجع أسهمه في الفريق، لاسيما في ظل وجود الوافد الجديد من ليل الفرنسي المهاجم البرتغالي الشاب رافايل لياو (20 عاما) وعودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) الى النادي اللومباردي.

وكاد شالكه أن يخطف فوزا قاتلا قبل اربع دقائق من النهاية عندما وصلت عرضية عن الجهة اليسرى الى النمسوي مايكل غريغوريتش الا ان رأسيته مرت بجانب القائم الايمن.

وكانت أفضل فرص أصحاب الارض في الوقت بدل الضائع عندما وصلت الكرة الى ماكسيميليان ميتيلستاد على الجهة اليسرى الا ان تسديدته الزاحفة مرت بجانب القائم الايسر (90+5).

ملخص المباراة: