عقوبات وغرامات مالية بحق الشرطة العراقي في بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - فرض الاتحاد العربي لكرة القدم سلسلة من العقوبات والغرامات المالية على نادي الشرطة العراقي وعدد من المسؤولين فيه على خلفية احداث بعد مباراة فريقه مع الشباب السعودي في اياب ربع نهائي بطولة الاندية العربية.

وطالت العقوبات رئيس النادي عبد الوهاب الطائي بحرمانه من مرافقة فريقه ثلاث مباريات وتغريمه 12 الف دولار لقيامه بشتم حكام المباراة حسب الاشعار الذي تلقته ادارة النادي من الاتحاد العربي.

وشملت العقوبات التي اقرتها لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد العربي، عضو ادارة النادي عدي الربيعي بتغريمه 12 الف دولار وحرمانه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات ايضا.

كما حمَّل الاتحاد العربي حسب اشعاره الى ادارة الشرطة، رئيس النادي مسؤولية التطاول على حكام المباراة(طاقم كويتي) واستخدامه عبارات عنصرية مما اوقع على النادي عقوبة مالية قدرها 100 الف دولار.

وكان الشرطة خسر اياب ربع نهائي بطولة الاندية العربية امام الشباب صفر-1 على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان في 20 كانون ثاني/يناير وقبلها سقط الفريق العراقي بسداسية نظيفة امام مضيفه الشباب في الرياض.

ولم ينج لاعب الفريق محمد كرار من هذه العقوبات اذ تم تغريمه خمسة الاف دولار وايقافه مباراتين.

واعتبر الاتحاد العربي الغرامة المالية قابلة للاستئناف وغيرها عده امرا نهائيا.

وفي اول تعليق لادارة النادي على قرارات الاتحاد العربي ذكر عضو ادارة النادي تحسين الياسري لوكالة فرانس برس "قرارات طاقم التحكيم في تلك المباراة اثارت غضب الوفد المرافق للفريق، صحيح كان استياؤنا واضحا بعد المباراة لكن لم نتحدث بعبارات عنصرية".

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واضاف "العقوبات المالية بامكان الاتحاد العربي استقطاعها من المنحة المخصصة للنادي نظير مشاركته".

على صعيد اخر كشف الياسري ان "ادارة النادي طلبت اليوم الجمعة من الاتحاد الاسيوي الموافقة على نقل مباريات فريق كرة القدم في مسابقة دوري ابطال اسيا الى ملعب فرانسوا حريري في اربيل بعد اقل من 48 ساعة على موافقة الاتحاد القاري على اقامة تلك المباريات في ملعب كربلاء الدولي حسب رغبة النادي".

واوضح الياسري دون ان يخوض في اية تفاصيل وراء هذا التغيير المفاجئ "بعض الفرق علمنا بانها غير راغبة بخوض مبارياتها في استاد كربلاء الدولي فاخترنا ملعب فرانسوا حريري ونامل الموافقة".

وكانت ادارة النادي اعلنت في وقت سابق عن موافقة الاتحاد الاسيوي على اقامة مباريات فريق الشرطة في دور المجموعات ضمن دوري ابطال اسيا في استاد كربلاء الدولي قبل ان تتراجع وتطلب نقل مبارياتها الى اربيل.

يذكر ان الاتحاد العربي نقل في وقت سابق مباراة الشرطة مع نواذيبو الموريتاني في اياب ثمن نهائي البطولة العربية من ملعب كربلاء الى خارج العراق وكذلك المباراة مع الشباب في اياب ربع النهائي بسبب الاحداث الامنية في البلاد.

وما تزال موجات الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية اليومية ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر، تجتاح العاصمة بغداد وعددا من المدن الجنوبية من بينها كربلاء التي احرق المتظاهرون فيها اسوار القنصلية الايرانية مرتين.

ويخوض الشرطة مبارياته في دوري المجموعات لدوري ابطال اسيا ضمن المجموعة الاولى الى جانب استقلال طهران الايراني والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي وينتظر ان يبدا مشواره بملاقاة الفريق الايراني في العاشر من شباط/فبراير.