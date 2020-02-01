شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، الموافق 1 من شهر فبراير الجارى، والتى ستقام فى مدينة لوندا بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تضم كلا من:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى.

محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع.

محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط.

مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم .

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بينما تضم قائمة أول أغسطس لمباراة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: أداو جواكيم كاباسا - أديلسون سيبريانو داكروز.

خط الدفاع: بوبو أونجيندا – ماسونجوانا أليكس افونس - بونيفاسيو كاييتانو - إسحاق كوريا - ناتيل مازويكاما.

خط الوسط: ماريانو داكوستا فيدال – جوزيه جانجا- سالوماو تروكو - لوفومبو لورينكو - إيبوكون أكينفينوا - مونجو بوكامبا- مويس كاتريو – ماريو سيزر ألفيس - أري بابل.

خط الهجوم: ليونيل يومبي - كريستوفاو باسينسيا مابولولو- ميلونو دالا - إيمانويل نجوديكاما.

وشهدت قائمة أول أغسطس تواجد، اللاعب آرى بابل، الذى تم ترشيحه من قبل للانضمام للنادى الأهلى، والذى يجيد اللعب فى مراكز الهجوم المختلفة، حيث أوصى من قبل الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع آرى بابل وأعلن إنه سيكون إضافة قوية للهجوم الأحمر وكان بابل مُرشحًا للأهلى الصيف الماضى لكن الصفقة لم تتم.

موقف الزمالك وأول أغسطس قبل المباراة

ضمن الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.