شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف تفاصيل سفر وفده للحصول على تعهد قطرى بشأن السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، طلب من الاتحاد القطرى بالتعهد بحفظ سلامة وأمن البعثة البيضاء لخوض السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر، فى المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير الجارى، والتى يشارك فيها الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة بينما يشارك فيها الترجى بصفته بطلا للنسخة السابقة بدورى أبطال إفريقيا.

وتابع مرتضى منصور، فى تصريحات نشرها موقع النادى الرسمى، إن وفد النادى الأبيض عرض ملف النادى على الكاف وهو ما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية بشأن تكليف رئيس نادى الزمالك لوفد مكون من هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس الإدارة بالتواجد فى المغرب لمقابلة مسؤولى الكاف وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لعرض المستندات التى أكد رئيس النادى الأبيض عن احتوائها على تهديدات ضد سلامة البعثة حال تواجدها فى قطر لخوض السوبر.

وأكد منصور، أن النادي قدم ملفا بكل التهديدات القطرية ضد الزمالك ورئيسه للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" ورئيسه أحمد أحمد وأضاف منصور أن مسئولى الكاف استدعوا رئيس الاتحاد القطرى أمس الجمعة، وطلبوا منه تعهدا كتابيًا من الاتحاد القطرى والدولة القطرية بحماية وتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقى.

Advertisements

ويتواجد مسئولو الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات التى يشارك فيها المنتخب الوطنى، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع القادم، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن أسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

وأرسل نادى الزمالك بصورة رسمية قائمة البعثة البيضاء الخاصة بالسوبر الإفريقى إلى الكاف إلى جانب تقديم الوفد الزملكاوى لرسائل التهديد التي تلقاها النادي مترجمة لعدة لغات أجنبية إلى مسؤولى الكاف، بعد تأكيدات رئيس قلعة ميت عقبة بحرصه على سلامة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى واللاعبين فى المقام الأول.