شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الغزال يعود إلى فريق النصر خلال الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نادي النصر جهود لاعبه السابق إبراهيم الغزال بعدما وقع علي عقود انضمامه للنصر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بشهر يناير بساعات قليلة لدعم خط هجوم الفريق استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدورى القسم الثانى المجموعة الثانية.

ووقع الغزال للنصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف وأنهى الجهاز الإدارى إجراءات قيده فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، وانتظم اللاعب فى تدريبات الفريق تحت قيادة سيد عيد للاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويلعب إبراهيم الغزال فى مركز رأس الحربة وهو من ناشئين نادي الزمالك قبل أن ينضم للنصر في موسم 2014/2015 ولعب لفريق الجونة كما خاض فترة احتراف بنادى الروضة السعودي وهو من مواليد 1994.

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ويستعد فريق النصر لمواجهة منتخب السويس يوم الإثنين الموافق 10 فبراير فى الجولة الرابعة عشر من خلال خوض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي يوم الأحد القادم والداخلية يوم الاربعاء، ويحتل النصر المركز الثامن فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.