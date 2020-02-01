شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الغزال يعود إلى فريق النصر خلال الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر
ووقع الغزال للنصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف وأنهى الجهاز الإدارى إجراءات قيده فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، وانتظم اللاعب فى تدريبات الفريق تحت قيادة سيد عيد للاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة.
ويلعب إبراهيم الغزال فى مركز رأس الحربة وهو من ناشئين نادي الزمالك قبل أن ينضم للنصر في موسم 2014/2015 ولعب لفريق الجونة كما خاض فترة احتراف بنادى الروضة السعودي وهو من مواليد 1994.
ويستعد فريق النصر لمواجهة منتخب السويس يوم الإثنين الموافق 10 فبراير فى الجولة الرابعة عشر من خلال خوض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي يوم الأحد القادم والداخلية يوم الاربعاء، ويحتل النصر المركز الثامن فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.
وكان أعلن نادى النصر القاهرى التعاقد مع عصام سعد حارس مرمى نادى بلدية المحلة واتحاد الشرطة السابق رسميا، وذلك فى إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.
وانضم عصام سعد للنصر بناءً علي رغبة سيد عيد المدير الفني للفريق وذلك بعد إصابة احمد جمال حارس المرمى، ووقع عصام سعد للنصر لمدة ثلاثة مواسم ويعد إضافة قوية للفريق في ظل خبراته الكبيرة حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية بالدورى المصرى الممتاز.
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