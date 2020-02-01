شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج بطل الأسكواش: البطولات مهددة بسبب كورونا والأهم سلامة اللاعبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن تأثر لعبة القفص الزجاجي بانتشار فيروس كورونا، والذي اجتاح الصين في الفترة الأخيرة، والتي تعد واحدة من أكثر الدول التي تستضيف بطولات الاسكواش.

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علي فرج قال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: بسبب كورونا تم إلغاء بطولة في الصين وتأجيل بطولة مكاو في هونج كونج لأنها قريبة من الصين، وهناك بطولة أخرى قد تتأجل ولكن ما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه الفترة القادمة، وفي النهاية سلامة اللاعبين هي الأهم.

ويتراجع علي فرج عن صدارة التصنيف العالمي للاسكواش ليحتل المركز الثاني متخلياً عن المركز الأول لصالح محمد الشوربجي، وذلك بعدما هيمن على قمة الاسكواش لـ 11 شهراً متتالياً، وفي هذا الصدد قال علي فرج: أتمنى العودة لصدارة التصنيف لكن الأهم إني أعود لمستوايا، بعض الظروف أثرت على مستوايا داخل الملعب، بعد ذلك ستتحسن النتائج ومن خلالها يكون العودة لصدارة التصنيف.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى، هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.