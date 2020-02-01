شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلى قادر على التأهل من السودان.. والأخطاء ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الأحمر قادر على الفوز على الهلال السودانى فى عقر داره اليوم السبت فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وأن الوقع فى الأخطاء مرفوض للاعبين بأم درمان.

وأوضح وليد صلاح الدين فى تصريحات تلفزيونية لقناة " ON SPORT " قائلا " الأهلى عليه مواجهة الهلال بشخصية البطل وهو الضغط من الدقيقة الأولى للمباراة لإحراز هدف مبكر يحسم المباراة، مشيرا إلى أن لاعبى الأهلى مطلبين بالفوز غدًا، خاصة أن الجماهير لن تقبل خروج الفريق الأحمر من دور المجموعات فى البطولة الأفريقية وعلى فايلر المدير الفنى للأهلى وضع أكثر من سيناريو حتى لا يتفاجئ بأى شئ فى مباراة اليوم ولا بديل أمام لاعبى الأهلى إلا الفوز غدًا على الهلال السودانى، مؤكدا أن حدوث أى مفاجآت وخروج الأهلى من البطولة الأفريقية سيكون أزمة كبيرة للاعبين والجهاز الفني".

وأشار وليد صلاح الدين أن مدافعى الأهلى ومحمد الشناوى حارس المرمى سيكون لهم الدور الأكبر لتحقيق الأهلى نتيجة إيجابية والصعود إلى الدور التالى بالبطولة الأفريقية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

الأهلي توجه إلي السودان بقائمة تضم 21 لاعبا وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، فيما تم استبعاد كل من رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.