شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: تشكيل الأهلي لن يتغير أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق، إن مواجهة الهلال السوداني، فى غاية الصعوبة، خاصة أنها تأتى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها اليوم.

وأضاف أسامة عرابي في تصريحات تليفزيونية ، " المباراة صعبة للغاية، فى ظل سعى الناديين لخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، وعلى الرغم من صعوبة المباراة ولكن الأهلي قادر على خطف بطاقة التأهل بخبرات لاعبيه".

وأردف :" اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب السودانية وسوف يصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق المضيف".

وعن التشكيل المتوقع قال أسامة عرابي: "اعتقد أنه لن يختلف كثيراً عن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي، باستثناء لاعب أو اثنين".

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