شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: تشكيل الأهلي لن يتغير أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق، إن مواجهة الهلال السوداني، فى غاية الصعوبة، خاصة أنها تأتى فى آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها اليوم.
وأضاف أسامة عرابي في تصريحات تليفزيونية ، " المباراة صعبة للغاية، فى ظل سعى الناديين لخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، وعلى الرغم من صعوبة المباراة ولكن الأهلي قادر على خطف بطاقة التأهل بخبرات لاعبيه".
وأردف :" اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب السودانية وسوف يصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق المضيف".
وعن التشكيل المتوقع قال أسامة عرابي: "اعتقد أنه لن يختلف كثيراً عن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي، باستثناء لاعب أو اثنين".
ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يمتلك فرصتين للتأهل ، حيث يكفي الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.
وأصطحب المدرب السويسري 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".
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