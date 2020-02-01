شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر عن اعتزال أحمد فتحي نهاية الموسم : "لسه بدري عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، مازال أمامه الكثير في الملاعب ومن الصعب أن يعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، حال عدم توصله لاتفاق بتجديد عقده مع الأهلي.

وأضاف زاهر، أن أحمد فتحي من أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة وقائد المنتخب الوطني ويقدم مستويات متميزة في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ، مؤكداً أن فتحي يحظي بثقة كبيرة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للشياطين الحمر .

وكشف زاهر ، أن فتحي يمتلك العديد من العروض المحلية والخارجية ، مؤكداً أن اللاعب يعطي أولية للتجديد للنادي الأهلي للبقاء معه في المواسم المقبلة، وأن خبراته بالإضافة إلى أدائه الرجولي في الملعب تجعله يستمر في الملاعب لسنوات عديدة قادمة .

ويعتبر أحمد فتحى من الركائز الأساسية فى الأهلى، ويرفض الجهاز الفنى رحيله عن النادى خلال الفترة الحالية، سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو نادٍ آخر، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، وأن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.

يذكر أن ، الجوكر أحمد فتحى لم يشارك فى مباراة فريقه أمام النجم الساحلى التونسي الأخيرة ، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف جونيور أجايى، فى إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولعب على حسابه محمد هانى.

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