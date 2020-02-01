شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال بالسودان اليوم فى ختام دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة هامة عندما يلتقي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يدخل النادي الأهلي المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، حيث يكفي الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للدور التالي، بينما في حالة هزيمة الأهلي وفوز النجم الساحلي أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة، ويعول رينيه فايلر على خبرات نجومه، حيث أصطحب المدرب السويسري 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مباراة الليلة من أجل العبور لدور الثمانية وإستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن درع الجزيرة منذ عام 2013 وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة وعدم الألتفات لأية أمور أخرى تتعلق بالجمهور أو طاقم التحكيم حتى لا يتم تشتيت تركيزهم في اللقاء الهام ، وطالب المدرب السويسري لاعبيه بإستغلال الفرص التى تُتاح لهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل ،وتحرص أعداد من قوات الشرطة والجيش السوداني على التواجد مع بعثة الاهلي لتأمينها في تحركاتها منذ وصولها السودان مساء الخميس الماضي.

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وعلى الجانب الأخر، يراهن الفاتح النقر المدير الفني للهلال السوداني على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة الأهلي، كما كشفت التدريبات الأخيرة لبطل السودان نية الجهاز الفني في الدفع بـ3 مهاجمين، لاسيما أن الهلال ليس أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الأهلي اللقاء بفرصتى الفوز والتعادل، وفرض الجهاز الفني للهلال سياجاً من السرية حول تدريبات الفريق، حيث اقيمت التدريبات الأخيرة في غياب الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك لفرض مزيد من التركيز وإبعاد اللاعبين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية قبل مواجهة الأهلي المصيرية.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

في الوقت الذي وضع الأمن السوداني ضوابط مشددة لتأمين المباراة، وحماية الجانب المصري، كما تم اتخاذ قرار بتفتيش كل شخص سيحضر المباراة ذاتياً، فيما تم تحديد سعر التذاكر كالتالي : (20 – 40 – 60 – 80 – 300) جنيه سوداني.