شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب في كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأول من صباح اليوم السبت منافسات دور الـ 16 ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

ويمثل مصر في دور الـ 16 من هذه البطولة كل من: نو رالطيب، سلمى هاني، فريدة محمد، نادين شاهين، منة حامد، ميار هاني.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

وجاءت مواجهات المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

نور الطيب x الأمريكية صابرينا صبحي

سلمى هاني x فريدة محمد

Advertisements

منة ناصر x الهندية جوشنا تشينابا

نادين شاهين x أني أو لاعبة هونج كونج

منة حامد x الإنجليزية سارة جان بيري

ميار هاني x الإنجليزية أليسون ويترز

ومن المقرر ان يشهد التصنيف العالمي للإسكواش، والذي يصدر في بداية فبراير المقبل، عدة تغييرات في المراكز خاصة في تصنيف الرجال، حيث يعود محمد الشوربجي إلى صدارة التصنيف العالمي، بعد غياب لمدة 11 شهراً هيمن خلالها علي فرج لاعب وادي دجلة على الصدارة، وذلك بعد تتويج الشوربجي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية يناير الجاري، كأول بطولة بلاتينية في العام الجديد.