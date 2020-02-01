شكرا لقرائتكم خبر عن مع إغلاق باب القيد دون تسويقه.. صالح جمعة مستمر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر حيث اكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان اخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.
صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوع من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي اثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران مما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيد تمام عن باقي زملائه .
أدارة الأهلى قد منحت أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلى الضوء الاخضر لتسويق صالح جمعة ولكن فشلت كافة المحاولات ليبقي بقاء اللاعب واستمراره فى الفريق أمر واقعي .
عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلى تحدث فى أزمة صالح جمعة مؤكدا عليه ان يغتنم الفرصة لانها قد تكون الاخير خاصة ان الجهاز الفنى تحلي بالصبر عليه كثيرا وان الأمور تنصب فى مصلحة اللاعب للحصول على فرصة أخيرة يستطيع من خلالها الرد على الجميع داخل الملعب وهذا لن ياتى الا من خلاله هو فقط لان المدير الفنى يدفع باي لاعب جاهز لانه يريد ان يحقق الفوز وهذا لن يكون الا مع اللاعب الجاهز.
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