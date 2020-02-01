شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب القيد الشتوى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت فى الـ11:59 دقيقة مساء الجمعة لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما استمر القيد لمدة شهر كامل، منذ 1 يناير حتى 31 من الشهر نفسه. وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى.. مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

كما وضع اتحاد الكرة شرطا أمام جميع الأندية قبل القيد الشتوى وهو سداد المديونيات والمستحقات المتأخرة أولا وهو ما حدث مع النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، ومع الزمالك قبل قيد الكونغولى كاسونجو.

استقبلت خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم حوالى 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أى مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.



Advertisements

وشهدت فترة القيد الحالية فى الدورى المصري قيد أكبر محترف فى العالم، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبو الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020.