"سأتواصل مع كلوب".. شوقي غريب يكشف مصير مشاركة صلاح بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، أن الحديث عن انضمام النجم المصري محمد صلاح لمنتخب الفراعنة في الأولمبياد لا يزال مبكرًا.

وأضاف غريب في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"قرار انضمام صلاح قراره بجانب ناديه ومدربه يورجن كلوب".

وتابع :"لم أتواصل مع كلوب أو مع صلاح بشأن انضمامه للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقبل حتى الآن، لكن التواصل مع كلوب قد يكون حل أخير أمامي".

وأشار شوقي غريب خلال تصريحاته :"أتمتع بعلاقة قوية مع يورجن كلوب منذ أن كان مدربًا لبورسيا دورتموند فوقتها طلبنا استقدام محمد زيدان لمعسكر المنتخب في 2008".

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وأكمل :"كلوب وافق على طلبنا ونجحنا في استقدام زيدان قبل الأجندة الدولية".

وكان المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال في تصريحات صحفية قبل مباراة ساوثهامبتون إنه لم يحدد حتى الآن موقفه من انضمام نجمه المصري لمنتخب بلاده في الأولمبياد (طالع التفاصيل).

وعن استعدادات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، كشف :"سنخوض ثلاث فترات إعداد الأولى في مارس وسنخوض مباراتين والثانية في يونيو وسنخوض مباراتين أيضًا، بينما سيكون التجمع الثالث بعد نهاية الدوري وقبل البطولة بشهر على أن نخوض أربع مباريات ودية".

جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي المصري تأهل إلى أولمبياد طوكيو عقب الفوز بالبطولة الأفريقية تحت 23 عامًا على حساب منتخب كوت ديفوار (2-1).