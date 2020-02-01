مرتضى يحذر أحمد بلال.. ويؤكد: من الأفضل مواجهة الأهلي أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حذر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق بسبب تصريحاته تجاه مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" :"أحذر أحمد بلال من التعرض بلاعبي الزمالك، مصطفى محمد لاعب صاعد وجماهير الأهلي تعشقه".

وتابع رئيس الزمالك خلال تصريحاته :"أحمد بلال يحتك بصورة مستمرة بلاعبي ونادي والزمالك".

وعن رغبته في منافس الزمالك في البطولة الأفريقية، قال :"أتمنى مواجهة الأهلي، من الأفضل لي مواجهة الأهلي في البطولة".

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وكان الزمالك ضمن الصعود رسميًا إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا باحتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف فريق مازيمبي الكونغولي.

في المقابل، يتطلع الأهلي إلى حجز تذكرة العبور إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية حيث يحتل الفريق الأحمر صدارة المجموعة حاليًا قبل الجولة السادسة والأخيرة برصيد عشر نقاط.

ويخرج الأهلي مساء اليوم السبت لملاقاة خصمه الهلال السوداني على ملعب "الجوهرة الزقاء" في العاصمة السودانية الخرطوم.

الأهلي يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، في المقابل يتذيل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويحتاج الأهلي لقطة على أقد تقدير من أجل ضمان الصعود رسميًا أما في حال تحقيق الفوز فسيكون الفريق الأحمر ضمن الصدارة والصعود للدور المقبل.