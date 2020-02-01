"مفاجأة وشرطان".. مرتضى يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك - بطل الكونفدرالية الأفريقية- منافسه الترجي التونسي - بطل دوري أبطال أفريقيا- في 14 من الشهر الجاري في إطار بطولة السوبر الأفريقي.

رئيس القلعة البيضاء قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"هناك شرطان من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقي".

وتابع :"الشرط الأول الحصول على موافقة الأمن المصري من خلال خوض مباراة الترجي في العاصمة القطرية الدوحة".

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وأكمل :"أما الشرط الثاني الحصول على تعهد من الجانب القطري لضمان سلامة بعثة الفريق وعدم تعرضهم لأي ضرر".

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحاته :"أشكر هاني أبو ريدة بسبب تنسيقه لجلسة جمعت بين أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ووفد الزمالك الذي مثله الثنائي أحمد مرتضى منصور وهاني زادة".

وواصل :"الاتحاد الأفريقي أعلن خلال هذه الجلسة أن في حال عدم تقديم الجانب القطري التعهدات اللازمة سيتم نقل المباراة".

وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق عن قيامه بمؤتمر صحفي غدًا الأحد بمقر النادي بميت عقبة من أجل الكشف عن موقفه من خوض مباراة السوبر الأفريقي.