حسين السيد يتحدث عن دور علي معلول في انتقاله للصفاقسي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسين السيد، لاعب الأهلي المعار لصفوف الصفاقسي، أن وافق على خوض تجربة الانتقال للفريق التونسي من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب.

وأعلن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال لاعب الفريق حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "mbc مصر"، إنه وافق على الانتقال لفريق الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الحالي.

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وأضاف، أنه يرغب في العودة للتواجد في الملعب لتكون لديه فرصة كبيرة للعودة مجددا لصفوف منتخب مصر، لافتا أن بعد انتهاء فترة اعارته مع الصفاقسي سيعود إلى الأهلي.

وأوضح، أن مدة الإعارة ستكون 6 أشهر ولا يوجد في عقده بند أحقية الشراء، ليعود بعد انتهاء فترة الإعارة ويتبقى له موسمين مع الأهلي.

وأشار إلى أن التونسي علس معلول، زميله في فريق الأهلي، لعب دورا هامًا في اتمام صفقة انتقاله لفريق الصفاقسي التونسي.

وأتم السيد تصريحاته:" أشكر علي معلول على ما قام به لإتمام صفقة انتقالي إلى الصفاقسي التونسي، وسأحاول استغلال تلك التجربة للعودة لصفوف منتخب مصر".