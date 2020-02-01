"سنواجه فرق بلا رحمة".. نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة في أنجولا، رسالة إلى لاعبي فريقه قبل مباراة بريميرو دي أوجوستو.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام بطل أنجولا في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

نائب رئيس الزمالك قال في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية :"صحيح أن الزمالك تخطى مرحلة المجموعات وضمن الصعود رسميًا إلا أننا نريد الاستفادة من مباراة بطل أنجولا".

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وأضاف :"المباراة فرصة من أجل الاحتكاك مع الفرق الأفريقية قبل المباريات القادمة لنا سواء كانت محلية أو أفريقية".

وتابع :"الفترة المقبلة تنتظرنا صعوبات لأننا سنقابل فرق من أفريقيا بلا رحمة ولهذا نريد الاستعداد جيدًا".

الزمالك ضمن الصعود رسميًا إلى دور الثمانية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى حيث يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.

في المقابل، يتواجد الثنائي زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو في المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد ثلاث نقاط.