تقرير.. رغم التأهل.. ماذا يريد الزمالك من مواجهة بطل أنجولا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم أن مباراة الزمالك ومنافسه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي تُعد تحصيل حاصل من حيث النتيجة إلا أن الفريق الأبيض سيدخل لقاء السبت وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية.

الزمالك بالفعل ضمن التأهل باحتلاله المركز الثاني حيث يتواجد ممثل مصر في البطولة القارية خلف مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة الأولى بـ11 نقطة.

ويدخل الفريق الأبيض مباراة السبت وعينه على تحقيق العديد من الأهداف، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- تغييرات

قبل مباراة بريميرو أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك العديد من التغييرات في قائمة الفريق الأبيض خاصة بعد ضمان بطاقة الصعود لدور الثمانية.

أبرز التغييرات التي سيقوم بها مدرب الزمالك ستكون بداية من مركز حراسة المرمى من خلال إراحة محمد أبو جبل الحارس الأساسي في الفريق مؤخرًا.

كارتيرون اصطحب في رحلة أنجولا ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" العائد من الإصابة بجانب الحارس الشاب محمد صبحي.

وبالطبع سيكون الفرنسي عليه اختيار حارس لقيادة عرين الفريق الأبيض حيث ستكون المنافسة واقعيًا بين جنش وعواد.

التغييرات في تشكيل الزمالك ستشمل أيضًا مركز الظهير الأيمن في ظل غياب حازم إمام للراحة وهو ما يجعل كارتيرون قريبًا من إشراك اللاعب الشاب أحمد عيد والذي تم قيده مؤخرًا.

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اختبار ثالث لكارتيرون من حيث التشكيل حيث سيغيب ثنائي الوسط الدولي فرجاني ساسي وطارق حامد وهم ما يجعل محمد حسن قريبًا من المشاركة بجانب أحمد سيد "زيزو".

كارتيرون ربما يجري تعديلاً في الجانب الهجومي من خلال إراحة هداف الفريق حاليًا مصطفى محمد حيث ستكون المنافسة بين عمر السعيد والوافد للقائمة الأفريقية مؤخرًا الكونغولي كاسونجو كابونجو والعائد من فترة الإعارة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي.

- استعادة الثقة

محليًا تعرض الزمالك للتعثر بعد التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل جانب في لقاء أقيم مساء الإثنين الماضي الأمر الذي جعل الفريق الأبيض يتراجع من حيث الترتيب ليصبح في المركز الخامس ويكون على بعد 11 نقطة من الأهلي متصدر الترتيب.

الزمالك بالطبع يسعى لاستعادة الثقة من البطولة القارية خاصة أن الفريق الأبيض يتأهب لشهر حاسم من خلال مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي وغريمه الأهلي مرتين الأولى في السوبر المصري والأخرى في مسابقة الدوري.

الفريق الأبيض منذ تولي كارتيرون لم يعرف الهزيمة في البطولة القارية عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى بنتيجة (3-0) في عهد المدرب الصربي ميتشو.

وخاض الزمالك أربع مباريات مع كارتيرون حقق الفوز في مناسبتين مقابل التعادل في مباراتين أمام زيسكو الزامبي وبطل الكونغو مازيمبي، لكن يسعى بطل الكونفدرالية في النسخة الأخيرة لتدوين الانتصار الخارجي الأول بدور المجموعات خلال هذه النسخة.

- فوز جديد

الزمالك خلال تاريخ مواجهاته أمام الفرق الأنجولية خاض أربع مباريات في أنجولا حقق من خلالها الأبيض الفوز في مناسبة وحيدة مقابل تعادلين أمام أتلتيكو أفياكاو وكابو سكورب وتلقى الأبيض خسارة كانت على يد كابو سكورب (2-1) في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخة 2008.

ويُعد الفوز الوحيد للزمالك على حساب الفرق الأنجولية كان في دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية بالنسخة الماضية عقب الفوز على بترو أتلتيكو بهدف دون رد جاء عن طريق حميد أحداد.