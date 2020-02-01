الزمالك: نتنظر قرار الدولة بشأن مباراة السوبر مع الترجي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ينتظر قرار الدولة المصرية بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "ننتظر قرار الدولة المصرية الأخير بشأن مباراة السوبر لو وافقوا وقالوا نسافر سنسافر على الفور". على الفور". أضاف: "بلغنا الدولة بالتطورات اللي حصلت والزام الاتحاد الإفريقي لاتحاد قطر بكتابة تعهد لحماية البعثة". واختتم: "قرار الدولة المصرية سيكون نافذا سواء بالموافقة او الرفض"

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