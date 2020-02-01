مرتضى منصور: الكاف طلب تعهدًا كتابيا من قطر بتأمين بعثة الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي قدم ملفا بكل التهديدات القطرية ضد الزمالك ورئيسه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ورئيسه أحمد أحمد. وأضاف منصور أن مسئولي الكاف استدعوا رئيس الاتحاد القطري أمس الجمعة وطلبوا منه تعهدا كتابيا من الاتحاد القطري والدولة القطرية بحماية وتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقررة يوم 14 فبراير الحالي. استدعوا رئيس الاتحاد القطري أمس الجمعة وطلبوا منه تعهدا كتابيا من الاتحاد القطري والدولة القطرية بحماية وتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقررة يوم 14 فبراير الحالي. وكان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قد كلف وفدا من هانى زاده وأحمد مرتضى عضوا المحلي بالسفر إلى المغرب لتقديم ملف كامل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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