مرتضى منصور: مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "مصلحة"

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مواجهة الأهلي في ربع نهائي "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display(); قال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مواجهة الأهلي في ربع نهائي Advertisements "https://alwafd.news/").display(); دوري أبطال إفريقيا". وحول كواليس اجتماع وفد الزمالك مع الاتحاد الإفريقي وتحديدا احمد احمد رئيس الاتحاد قال:" شكرا لهاني أبو ريدة الذي وفر لنا هذا الاجتماع، الاتحاد الإفريقي أبلغ الاتحاد القطري بكتابة تعهد بالحفاظ على بعثة الزمالك في قطر وذلك التعهد يكون كتابيا وفي حالة ان الاتحاد القطري لم يلتزم بتعليمات الاتحاد الإفريقي لن نسافر إلى قطر وسيتم نقل المباراة".

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