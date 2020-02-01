شاهد.. جماهير نهضة بركان تلتقط الأنفاس بانتقال باتريك كادو للإسماعيلي

التقطت جماهير نادي نهضة بركان المغربي أنفاسها بإنتقال لاعب فريقهم المهاجم الأوغندي باتريك كادو إلى صفوف نادي الإسماعيلي المصري خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ونشرت أحد الصفحات الخاصة بجماهير فريق نهضة بركان قائلة :"جمهور الإسماعيلي يسأل في الخاص عن اللاعب كادو، اللاعب فشل مع فريقنا حصيلته 0 هدف لكن نتمنى له التوفيق رفقة فريقه الجديد قد يسطتيع التأقلم مع أجواء مصر".

وقالت "صفحة" أخرى :"رسميا وأخيرا المهاجم الأوغندي باتريك كادو الدي حل مكان لاباكودجو هذا الموسم والدي لم يقدم الشيء المطلوب للبرتقالي يغادر فريقنا نهضة بركان وينتقل للنادي الإسماعيلي المصري، صفقة باتريك كادو للإسماعيلي المصري إعارة الى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.".

وذكرت صفحة أخرى لجمهور نهضة بركان قائلة :"رسميا واخير الحمد لله المهاجم الأوغندي باتريك كادي

يغادر نهضة بركان وينتقل لنادي الإسماعيلي المصري".واتم مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التعاقد مع المهاجم الاوغندي مساء اليوم الخميس علي سبيل الإعارة لمدة ستة اشهر بنية البيع النهائي.ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .ومن المقرر أن يصل “كادو” لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء اجراءات التأشيرة وكافة الاوراق الخاصة به.