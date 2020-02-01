محاضرة بالفيديو من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة أول اغسطس

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة بالفيديو للاعبين بعد تناولهم طعام العشاء فيفندق الإقامة بأنجولا .
حيث تحدث فيها عن آخر تعليماته لخطة المباراة أمامفريق أول أغسطس الانجولي.
ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس عصر غدٍ السبت على ملعب ١١ نوفمبر بالعاصمة لواندا في الجولة السادسة (الأخيرة) لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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