محاضرة بالفيديو من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة أول اغسطس

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة بالفيديو للاعبين بعد تناولهم طعام العشاء في فندق الإقامة بأنجولا . فندق الإقامة بأنجولا . حيث تحدث فيها عن آخر تعليماته لخطة المباراة أمام فريق أول أغسطس الانجولي. فريق أول أغسطس الانجولي. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس عصر غدٍ السبت على ملعب ١١ نوفمبر بالعاصمة لواندا في الجولة السادسة (الأخيرة) لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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