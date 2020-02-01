الغندور : فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الترجي سيكون نقطة فارقة للأفضل

قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق إن الفوز بالسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي سيكون نقطة فارقة للأفضل بالنسبة للزمالك. قال الغندور في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "الأداء لم يعجب الجماهير أمام دجلة ولكن لقاء الترجي المقبل فرصة ثمينة للاعبي الزمالك للرد على الانتقادات". دجلة ولكن لقاء الترجي المقبل فرصة ثمينة للاعبي الزمالك للرد على الانتقادات". أضاف: "الفوز بالسوبر الإفريقي سيكون نقطة فارقة في الموسم وسيدفع اللاعبون ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة لحصد المزيد من الالقاب خاصة عند مواجهة الأهلي في السوبر المصري". ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة لحصد المزيد من الالقاب خاصة عند مواجهة الأهلي في السوبر المصري". اختتم:" اطالب جماهير الزمالك بتدعيم فريقها هذا هو الوقت الأهم لتدعيم الفريق". ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في مباراة نارية بالسوبر الإفريقي.

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