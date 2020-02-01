اخبار الرياضه

منتخب شباب التايكوندو يحقق 10 ميداليات متنوعة في أول أيام بطولة الفجيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق منتخب مصر للشباب للتايكوندو 10 ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة الدولية الثامنة والمقامة مدينة الشيخ زايد خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وحقق لاعبو منتخب مصر في اليوم الأول من البطولة 7 ميداليات ذهبية

وميدالية فضية وميدلياتين برونزيتين .

حيث حقق الميدالية الذهبية كل من شهد سامي و تقى شعبان و ايه محمد و عبدالله عصام و مصطفى احمد فرج و علي هشام

و نادين عمرو ، وفازت بالمديالية الفضية اللاعبة نوران الشوربجي في حين حقق الميدالية البرونزية كل من حبيبة محمد ويوسف منصور

ويرأس بعثة منتخب مصر محمد منير عضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الفنية ، و يقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد و عبد القادر محمود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب شباب التايكوندو يحقق 10 ميداليات متنوعة في أول أيام بطولة الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا