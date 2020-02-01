منتخب شباب التايكوندو يحقق 10 ميداليات متنوعة في أول أيام بطولة الفجيرة

حقق منتخب مصر للشباب للتايكوندو 10 ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة الدولية الثامنة والمقامة مدينة الشيخ زايد خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وحقق لاعبو منتخب مصر في اليوم الأول من البطولة 7 ميداليات ذهبية

وميدالية فضية وميدلياتين برونزيتين .

حيث حقق الميدالية الذهبية كل من شهد سامي و تقى شعبان و ايه محمد و عبدالله عصام و مصطفى احمد فرج و علي هشام

و نادين عمرو ، وفازت بالمديالية الفضية اللاعبة نوران الشوربجي في حين حقق الميدالية البرونزية كل من حبيبة محمد ويوسف منصور

ويرأس بعثة منتخب مصر محمد منير عضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الفنية ، و يقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد و عبد القادر محمود.