18 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة ميت خاقان غداً

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي ميت خاقان، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ستاد الزقازيق. ستاد الزقازيق. وضمت القائمة 18 لاعباً كما يلي : حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد. خط الدفاع : محمود صلاح _ أحمد صقر _ سيد مدبولي _ Advertisements محمد صالح _ أحمد عبدالغني "غنوة". محمد صالح _ أحمد عبدالغني "غنوة". خط الوسط : حامد فيصل _ عمر فتحي. خط الوسط المهاجم : محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ محمود هشام "كهربا" _ حازم خالد _ عمرو يحيي _ محمد إسماعيل "صغيرة" _ علي الجنايني. خط الهجوم : ياسر إبراهيم _ كريم سمير.

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